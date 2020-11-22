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В Славянске избиратели фотографируются возле урн для участия в розыгрыше iPhone 12

Новина українською → Славянск, Воскресенье 22 ноября 2020 11:54
В Славянске избиратели фотографируются возле урн для участия в розыгрыше iPhone 12 Фото: избиратели фотографируются возле урн (oporaua.org)
Автор: Юлия Струк

В Славянске Донецкой области избиратели фотографируются возле урн для участия в розыгрыше iPhone 12. Накануне второго тура местных выборов одна из общественных организаций объявила соответствующий конкурс.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

По правилам, объявленным в сообщениях на страницах в соцсетях Facebook и Instagram, жители должны принять участие в голосовании и сделать селфи возле урн.

Уточняется, что фото нужно делать без бюллетеня. Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает.

В понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого - телефон iPhone 12.

Организаторы отметили, что в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

Наблюдатели на участках и в соцсетях уже фиксируют желающих сфотографироваться у ящиков.

Напомним, в ходе второго тура местных выборов в Киеве зафиксировали отсутствие должного количества урн и кабинок на двух больших избирательных участках.

Как писало РБК-Украина, с начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных дел по поводу местных выборов в Украине.

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