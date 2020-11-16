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Труханов переизбран мэром Одессы

Новина українською → Одесса, Понедельник 16 ноября 2020 19:43
Труханов переизбран мэром Одессы Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Одессе подвели итоги выборов мэра. Городским главой в третий раз стал Геннадий Труханов.

Об этом сообщает 048.ua по результатам заседания городского избиркома Одессы.

После получения протоколов от всех окружных комиссий стало известно, что за Труханова проголосовали 93 921 человек, а за кандидата от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Николая Скорика - 72 974.

Напомним, что по данным экзит-пола КМИС, у Труханова 56,7% голосов, а у Скорика - 40,9%.

Труханов впервые стал мэром Одессы на внеочередных выборах в мае 2014 года, а потом был вновь избран на местных выборах в октябре 2015 года.

Отметим, что во втором туре выборов мэра в городе Украинке Обуховского района Киевской области одержал победу Александр Туренко. За него проголосовали 51,5% избирателей.

Также городским головой Херсона станет народный депутат Игорь Колыхаев. Он обошел депутата местного городского совета Владимира Сальдо, который занимал пост мэра с 2002 по 2012 годы.

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