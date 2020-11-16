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Труханів переобраний мером Одеси

Новость на русском → Одеса, Понеділок 16 листопада 2020 19:43
Труханів переобраний мером Одеси Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Одесі підбили підсумки виборів мера. Міським головою втретє став Геннадій Труханов.

Про це повідомляє 048.ua за результатами засідання міського виборчкому Одеси.

Після отримання протоколів від усіх окружних комісій стало відомо, що за Труханового проголосували 93 921 чоловік, а за кандидата від "Опозиційної платформи "За життя" Миколи Скорика - 72 974.

Нагадаємо, що за даними екзит-полу КМІС, у Труханового 56,7% голосів, а у Скорика - 40,9%.

Труханів вперше став мером Одеси на позачергових виборах у травні 2014 року, а потім був знову обраний на місцевих виборах в жовтні 2015 року.

Зазначимо, що у другому турі виборів мера в місті Українка Обухівського району Київської області здобув перемогу Олександр Туренко. За нього проголосували 51,5% виборців.

Також міським головою Херсона стане народний депутат Ігор Колыхаев. Він обійшов депутата місцевої міської ради Володимира Сальдо, який займав пост мера з 2002 по 2012 роки.

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