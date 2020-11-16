Названо попередні результати виборів мера Херсона

Згідно з попередніми результатами другого туру виборів мера Херсона, міським головою стане народний депутат Ігор Колихаєв. Він обійшов депутата місцевої міської ради Володимира Сальдо, який займав пост мера з 2002 по 2012 роки.

Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

Згідно з протоколом територіальної виборчої комісії Херсона, за Колихаєва проголосували 34 125 виборців (63,59%). За Сальдо віддали голос 18 135 осіб.

Відзначимо, в першому турі Колихаєв набрав 30,75% або 22 777 голосів, а Сальдо - 17,09% або 12 660 голосів.

Нагадаємо, спостерігачі громадянської мережі ОПОРА повідомляли про ряд спроб з боку виборців проголосувати без паспорта, а також інші порушення виборчого процесу.

Раніше РБК-Україна писало, що в день голосування 15 листопада відкрилися всі 1006 виборчих дільниць. При цьому дві дільниці в Одеській області відкрилися з істотним запізненням. По одному з цих фактів поліція порушила кримінальну справу.

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