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Названы предварительные результаты выборов мэра Херсона

Новина українською → Херсон, Понедельник 16 ноября 2020 17:55
Названы предварительные результаты выборов мэра Херсона Фото: Игорь Колыхаев (facebook.com/kolykhaev.igor)
Автор: Анастасия Рокитна

Согласно предварительным результатам второго тура выборов мэра Херсона, городским головой станет народный депутат Игорь Колыхаев. Он обошел депутата местного городского совета Владимира Сальдо, который занимал пост мэра с 2002 по 2012 годы.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

Согласно протоколу территориальной избирательной комиссии Херсона, за Колыхаева проголосовали 34 125 избирателей (63,59%). За Сальдо отдали голос 18 135 человек.

Отметим, в первом туре Колыхаев набрал 30,75% или 22 777 голосов, а Сальдо - 17,09% или 12 660 голосов.

Напомним, наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.

Ранее РБК-Украина писало, что в день голосования 15 ноября открылись все 1006 избирательных участков. При этом два участка в Одесской области открылись с существенным опозданием. По одному из этих фактов полиция возбудила уголовное дело.

Вчера в Украине прошел второй тур выборов мэров в семи городах

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