Названы предварительные результаты выборов мэра Херсона
Согласно предварительным результатам второго тура выборов мэра Херсона, городским головой станет народный депутат Игорь Колыхаев. Он обошел депутата местного городского совета Владимира Сальдо, который занимал пост мэра с 2002 по 2012 годы.
Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".
Согласно протоколу территориальной избирательной комиссии Херсона, за Колыхаева проголосовали 34 125 избирателей (63,59%). За Сальдо отдали голос 18 135 человек.
Отметим, в первом туре Колыхаев набрал 30,75% или 22 777 голосов, а Сальдо - 17,09% или 12 660 голосов.
Напомним, наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.
Ранее РБК-Украина писало, что в день голосования 15 ноября открылись все 1006 избирательных участков. При этом два участка в Одесской области открылись с существенным опозданием. По одному из этих фактов полиция возбудила уголовное дело.
Вчера в Украине прошел второй тур выборов мэров в семи городах