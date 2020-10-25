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ЦИК пояснил задержку данных по явке на местных выборах

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 19:02
ЦИК пояснил задержку данных по явке на местных выборах Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ЦИК в течение дня получает лишь фрагментарную информацию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не уполномочена получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в день голосования. Окончательную официальную информацию ЦИК сможет обнародовать только окончания голосования.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается в сообщении, городские, районные в городе, сельские, поселковые избирательные комиссии передают данные по явке на момент окончания голосования (20 часов) соответствующим органам ведения Государственного реестра избирателей для дальнейшей передачи этой информации в ЦИК.

"Информационно-аналитическая система "Выборы", которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные сразу в комиссию, пока что не развернута до уровня ТИК. В связи с ограничением финансирования, вызванного пандемией COVID-19, на эти цели не было выделено соответствующих средств", - говорится в сообщении.

Однако для надлежащего информационного обеспечения местных выборов, по инициативе ЦИК, сотрудники секретариата комиссии собирают любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

"В то же время процесс обработки и обнародования таких данных требует длительного времени. К тому же такие сведения являются фрагментарными и предварительными", - отметили в ЦИК.

Окончательную официальную информацию относительно количества избирателей, которые получили избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования, ЦИК сможет обнародовать только после ее поступления в комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей и дальнейшей обработки и обобщения.

Отметим, ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на местных выборах по состоянию на 13:00. В среднем по стране явка составила 17,3%, в Киеве - 16,2%.

Напомним, на местных выборах, которые проходят в Украине 25 октября, зарегистрировано 227 943 кандидатов. Они претендуют на 25 852 мест в советах, где проводятся выборы по пропорциональной избирательной системе.

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