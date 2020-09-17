Украинцы перед выборами назвали главные задачи местной власти

Приоритетом является здравоохранение

Среди основных приоритетов в работе местной власти украинцы чаще всего упоминают о медицине (58%), экономике и создании рабочих мест (33%), образовании (27%), борьбе с коррупцией (23%). Парки и скверы важны для 6% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время, оценивая сферы, в которых местной власти удалось достичь наибольших успехов, опрошенные чаще всего упоминали о дорогах и тротуарах (54%) и парках и скверах (36%). Об улучшении в сферах общественного транспорта говорили только 12%, медицины - 9%, образования и жилищно-коммунального хозяйства - по 7%, экологии - 5%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 5-15 сентября 2020 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство (69%) опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября 2020 года. Только 35% украинцев знают точную дату местных выборов в Украине. Еще 43% респондентов вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают, а 3% назвали неверные даты.

Напомним, результаты агрегированного рейтинга партий Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что больше всего голосов на местных выборах получат четыре парламентские партии. Однако на выборах в областные советы их поддержка меньше, чем на выборах в Раду.