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В Василькове под судом требуют не допустить отмены результатов выборов

Новина українською → Васильков, Пятница 30 октября 2020 16:01
В Василькове под судом требуют не допустить отмены результатов выборов Фото: акция протеста под зданием суда (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Кандидаты от партии "Слуга народа" Андрей Шевченко и Николай Недилько подали иск в Васильковский межрайонный суд против признания результатов некоторых участковых избирательных комиссий и Васильковской городской ТИК. Активисты под судом требуют не допустить отмены результатов выборов.

Об этом сообщила кандидат на должность председателя Васильковской ОТО Наталья Баласинович в комментариях журналистам.

Она уверена, что партия власти, проиграв выборы в Василькове, пытается заставить судей незаконно отменить результаты выборов.

"Сюда пришло очень много людей. Пришли кандидаты от разных политических сил. Вы понимаете, если была бы разница в 100 или 200 голосов - это еще можно было бы понять. Но 1500 тысячи голосов разрыв с кандидатами от "Слуги народа". Поэтому я думаю, что они должны быть мужчинами: достойно поздравить победителя и вместе работать на благо и развитие нашей ОТО", - убеждена Баласинович.

Против отмены результатов выборов выступила и кандидат в депутаты Васильковского ОТО от партии "За майбутнє" Марина Брюква.

"Я работала на участке в школе искусств и лично присутствовала с утра до вечера, поэтому могу сказать, что все проходило честно и демократично. А тем кандидатам, которые не прошли возможно надо смириться, что не все могут попасть в совет", - добавляет Марина Брюква.

В свою очередь, Баласинович призвала президента и МВД обеспечить справедливое и мирное установление результатов местных выборов.

"Я хочу обратиться к президенту, к министру внутренних дел: обеспечьте мирное и честное установление результата. Если надо, мы готовы пересчитать все бюллетени на центральной площади под камеры всех телеканалов Украины", - заявила она.

Напомним, по предварительным подсчетам на выборах на должность председателя Васильковской ОТО победила самовыдвиженка Наталья Баласинович с отрывом от кандидатов от "Слуги народа" в 1500 голосов.

Как известно, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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