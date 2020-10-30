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У Василькові під судом вимагають не допустити скасування результатів виборів 

Новость на русском → Васильків, П'ятниця 30 жовтня 2020 16:01
У Василькові під судом вимагають не допустити скасування результатів виборів  Фото: акція протесту під будівлею суду (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Кандидати від партії "Слуга народу" Андрій Шевченко та Микола Неділько подали позов до Васильківського міжрайонного суду проти визнання результатів деяких дільничних виборчих комісій Васильківської міської ТВК. Активісти під судом вимагають не допустити скасування результатів виборів.

Про це повідомила кандидат на посаду голови Васильківської ОТГ Наталія Баласинович у коментарях журналістам.

Вона впевнена, що партія влади, програвши вибори у Василькові, намагається примусити суддів до незаконного скасування результатів виборів.

"Сюди прийшло дуже багато людей. Прийшли кандидати від різних політичних сил. Ви розумієте, якщо була б різниця у 100 чи 200 голосів - це ще можна було б зрозуміти. Але ж 1500 тисячі голосів розрив з кандидатами від "Слуги народу". Тому я думаю, що вони мають бути чоловіками: гідно привітати переможця і разом працювати на благо і розвиток нашої ОТГ", - переконана Баласинович.

Проти скасування результатів виборів виступила й кандидат у депутати Васильківської ОТГ від партії "За майбутнє" Марина Бруква.

"Я працювала на дільниці у школі мистецтв і особисто була присутня з ранку до вечора, тому можу сказати, що все проходило чесно і демократично. А тим кандидатам, які не пройшли можливо треба змиритися, що не всі можуть потрапити у раду", - додає Марина Бруква.

Своєю чергою, Баласинович закликала президента та МВС забезпечити справедливе та мирне встановлення результатів місцевих виборів.

"Я хочу звернутися до президента, до міністра внутрішніх справ: забезпечте мирне і чесне встановлення результату. Якщо треба, ми готові перерахувати всі бюлетені на центральній площі під камери усіх телеканалів України", - заявила вона.

Нагадаємо, за попередніми підрахунками на виборах на посаду голови Васильківської ОТГ перемогла самовисуванка Наталія Баласинович з відривом від кандидатів від "Слуги народу" у 1500 голосів.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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