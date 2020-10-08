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Вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 14:56
Вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Явка на выборах может упасть на 20%

Планируют принять участие в местных выборах, которые состоятся 25 октября, 58% украинцев. Еще 21% затрудняются с ответом (50/50), а 8% - возможно примут участие, 13% заявили, что их участие маловероятно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В случае обострения ситуации с коронавирусом готовность принять участие в выборах подтвердили 46%, еще 23% затрудняются (50/50), 9% - возможно придут на участки, 21% - маловероятно.

Вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 4-7 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (81%) считают, что выбирая, за кого голосовать на местных выборах 25 октября, они принимают решение самостоятельно. Наряду с этим, 15% - чаще советуются с близкими, родственниками.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии.

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