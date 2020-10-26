У Донецькій області спецдільницю із 35 виборцями відправили на перерахунок

Костянтинівська міська виборча комісія прийняла рішення про відправку на перерахунок бюлетенів, які отримала від спецдільниці №140969 у місті Костянтинівці. Дільниця розміщена на території комунальної установи “Центральна районна лікарня”.

Про це повідомляє "Громадянська мережа ОПОРА".

Всього участь у голосуванні на цій дільниці взяло 35 осіб. Дільнична виборча комісія завершила процес підрахунку голосів та підготувала протоколи.

"Під час передачі виборчої документації з дільниці до міської ТВК, було виявлено, що протоколи про підрахунок голосів на спецдільниці не були належним чином запаковані. У зв’язку з цим Костянтинівська міська ТВК прийняла рішення щодо перерахунку бюлетенів на зазначеній спецдільниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Закарпатській області до підрахунку голосів долучилася одна із кандидатів.

РБК-Україна писало, що в ЦВК прогнозують, що остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів.