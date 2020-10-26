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В Донецкой области спецучасткок из 35 избирателями отправили на пересчет

Новина українською → Константиновка, Понедельник 26 октября 2020 06:18
В Донецкой области спецучасткок из 35 избирателями отправили на пересчет Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Константиновская городская избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновка. Участок находится на территории коммунального учреждения “Центральная районная больница”.

Об этом сообщает "Гражданская сеть ОПОРА".

Всего участие в голосовании на этом участке приняло 35 человек. Участковая избирательная комиссия завершила процесс подсчета голосов и подготовила протоколы.

"Во время передачи избирательной документации с участка в городскую ТИК, обнаружили, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы. В связи с этим Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на данном спецучастке", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области к подсчету голосов присоединилась одна из кандидатов.

РБК-Украина писало, что в ЦИК прогнозируют, что окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней.

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