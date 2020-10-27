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На фейковій ділянці в Сумській області "проголосували" майже 400 осіб

Новость на русском → Соснівка, Вівторок 27 жовтня 2020 14:18
На фейковій ділянці в Сумській області "проголосували" майже 400 осіб Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На фейковій виборчій дільниці у селі Соснівка Конотопського району Сумської "проголосували" 379 осіб. Таким чином, перешкоджали здійснити виборче право жителів села Соснівка.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Поки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, участь у голосуванні взяли близько 379 осіб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, було зазначено лише по одній кандидатурі.

Нагадаємо, 25 жовтня під час місцевих виборів у Соснівці виявили самопроголошений дільничний виборчком, який організував свої вибори паралельно з офіційною комісією. При цьому виборців на дільницю заманювали музикою.

За даним фактом поліція відкрила справу. За даними слідства, до діяльності ділянки причетний один із місцевих підприємців.

Зазначимо, що поліція повідомила про підозру чолі самопроголошеної дільничної виборчої комісії в селі Соснівка Сумської області.

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