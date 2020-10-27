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На фейковом участке в Сумской области "проголосовали" почти 400 человек

Новина українською → Сосновка, Вторник 27 октября 2020 14:18
На фейковом участке в Сумской области "проголосовали" почти 400 человек Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На фейковом избирательном участке в селе Сосновка Конотопского района Сумской "проголосовали" 379 человек. Таким образом, препятствовали осуществить избирательное право жителей села Сосновка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняли около 379 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в незаконных бюллетенях, которыми предлагали избрать главу сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета, было указано только по одной кандидатуре.

Напомним, 25 октября во время местных выборов в Сосновке выявили самопровозглашенный участковый избирком, который организовал свои выборы параллельно с официальной комиссией. При этом избирателей на участок заманивали музыкой.

По данному факту полиция открыла дело. По данным следствия, к деятельности участка причастен один из местных предпринимателей.

Отметим, что полиция сообщила о подозрении главе самопровозглашенной участковой избирательной комиссии в селе Сосновка Сумской области.

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