Главі виборчкому в Бердянську повідомили про підозру в фальсифікації на виборах

У Бердянську поліція порушила кримінальну справу через фальсифікації на виборах. Чолі однієї з дільничних виборчих комісій повідомили про підозру.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомлення про можливу підробку виборчої документації головою однієї з ДВК надійшло в поліцію 27 жовтня. Тоді тервиборчком відправив на уточнення протоколу дільничної комісії. Однак голова комісії не виходячи з приміщення ТВК підробив підписи інших членів ДВК, передавши в тервиборчком підроблений документ.

Главі дільничного виборчкому 1986 року народження повідомили про підозру по ч.2 ст. 158-3 (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої урни, списку виборців або учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкції статті передбачають від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області порушили кримінальну справу через зникнення виборчої документації з приміщення Микільської територіальної виборчої комісії.

Також повідомлялося, що правоохоронці розслідують можливу фальсифікацію на місцевих виборах в громаді під Києвом.