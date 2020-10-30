Главе избиркома в Бердянске сообщили о подозрении в фальсификации на выборах

В Бердянске полиция возбудила уголовное дело из-за фальсификаций на выборах. Главе одной из участковых избирательных комиссий сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщение о возможной подделке избирательной документации главой одной из УИК поступило в полицию 27 октября. Тогда теризбирком отправил на уточнение протокола участковую комиссию. Однако глава комиссии не выходя из помещения ТИК подделал подписи других членов УИК, передав в теризбирком подделанный документ.

Главе участкового избиркома 1986 года рождения сообщили о подозрении по ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статьи предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области возбудили уголовное дело из-за пропажи избирательной документации из помещения Никольской территориальной избирательной комиссии.

Также сообщалось, что правоохранители расследуют возможную фальсификацию на местных выборах в общине под Киевом.