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Голосування в Україні загалом почалося вчасно, - голова ЦВК

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 12:09
Голосування в Україні загалом почалося вчасно, - голова ЦВК Фото: Олег Диденко (УНИАН)
Автор: Андрій Козловський

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко повідомив, що в цілому голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно. Він вважає, що до ЦВК надходять повідомлення про окремі порушення, які не впливають на їх проведення.

Про це Олег Діденко повідомив під час брифінгу.

"Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно, за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися з запізненням, що переважно було спричинене питаннями технічного характеру", - сказав Діденко.

Нагадаємо, станом на 10:00 ранку залишалися не відкритими 4 виборчі дільниці у Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях. Крім того, несвоєчасно розпочали роботу 65 виборчих комісій.

Також РБК-Україна писало, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві та двох областях.

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