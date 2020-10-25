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Голосование в Украине началось вовремя, - глава ЦИК

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 12:09
Голосование в Украине началось вовремя, - глава ЦИК Фото: Олег Диденко (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко сообщил, что в целом голосование на местных выборах в Украине началось вовремя. Он считает, что в ЦИК поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не влияют на их проведение.

Об этом Олег Диденко сообщил во время брифинга.

"В Целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя, за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что преимущественно было вызвано вопросами технического характера", - сказал Диденко.

Напомним, по состоянию на 10:00 утра оставались не открытыми 4 избирательные участки в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях. Кроме того, несвоевременно начали работу 65 избирательных комиссий.

Также РБК-Украина писало, что ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Кроме того, полиция зафиксировала "карусели" на выборах в Киеве и двух областях.

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