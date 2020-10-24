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У Кропивницькому поліція блокувала "сітку" підкупу виборців

Новость на русском → Кропивницький, Субота 24 жовтня 2020 19:52
У Кропивницькому поліція блокувала "сітку" підкупу виборців Фото: затримання підозрюваного (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Кропивницькому напередодні місцевих виборів правоохоронці викрили "сітку" підкупу виборців. За підтримку однієї з політичних партій та її кандидатів у депутати зловмисники пропонували 500 гривень.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Незаконною діяльністю займалася ціла злочинна група. Одного з її учасників затримали сьогодні під час передачі виборцям 1800 гривень. Це мав бути завдаток напередодні голосування.

Зараз правоохоронці проводять розслідування за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України. Фігурантам справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Нагадаємо, "сітку" підкупу виборців заблокували сьогодні у Борисполі. Мешканець міста залучив до своєї незаконної діяльності інших місцевих жителів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ запобігла підкупу виборців напередодні дня голосування у Закарпатській області. Правоохоронці затримали групу зловмисників.

Крім того, підкуп виборців викрили у Києві. Виборців намагався підкупити кандидат у депутати Київради.

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Новини України Місцеві вибори 2020 Міністерство внутрішніх справ України Кропивницький подкуп избирателей
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