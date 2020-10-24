В Кропивницком полиция блокировала "сетку" подкупа избирателей

В Кропивницком накануне местных выборов правоохранители разоблачили "сетку" подкупа избирателей. За поддержку одной из политических партий и ее кандидатов в депутаты злоумышленники предлагали 500 гривен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Незаконной деятельностью занималась целая преступная группа. Одного из ее участников задержали сегодня во время передачи избирателям 1800 гривен. Это должен был быть задаток накануне голосования.

Сейчас правоохранители проводят расследование по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, "сетку" подкупа избирателей заблокировали сегодня в Борисполе. Житель города привлек к своей незаконной деятельности других местных жителей.

Также РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила подкуп избирателей накануне дня голосования в Закарпатской области. Правоохранители задержали группу злоумышленников.

Кроме того, подкуп избирателей разоблачили в Киеве. Избирателей пытался подкупить кандидат в депутаты Киевсовета.