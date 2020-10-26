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У Луганській області поліція посилила нічне патрулювання

Новость на русском → Луганська область, Понеділок 26 жовтня 2020 02:14
У Луганській області поліція посилила нічне патрулювання Фото: нічний патруль поліції (lg.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Луганській області правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у нічний час. Таке рішення ухвалили для забезпечення безпеки та правопорядку поблизу виборчих дільниць.

Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.

Як зазначили у відомстві, поліцейські будуть патрулювати не тільки поблизу виборчих дільниць, але й на території населених пунктів.

Голосування на місцевих виборах в Україні завершилося о 20:00. Тепер виборчі комісії мають порахувати результати голосування.

Нагадаємо, поліція назвала кількість справ, відкритих за фактом порушення виборчого законодавства на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську жінка спробувала проголосувати на місцевих виборах за всю родину, але їй завадили.

Крім того, у Хмельницькій області голова однієї з виборчих комісій прийшов на роботу у нетверезому стані.

Як прогнозують у Центрвиборчкомі, остаточні результати місцевих виборів будуть відомі лише за декілька днів.

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