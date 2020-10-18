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Під Львовом напали на кандидата в депутати міськради

Новость на русском → Рудне, Неділя 18 жовтня 2020 15:48
Під Львовом напали на кандидата в депутати міськради Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У селищі Рудне (Львівська область) двоє місцевих жителів напали на кандидата у депутати Львівської міської ради. Напад стався, коли кандидат проводив передвиборчу агітацію.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Нападники вчинили бійку та пошкодили автомобіль кандидата в депутати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права.

Зловмисниками виявилися чоловіки віком 24 та 31 рік. Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік з ножем напав на агітатора однієї з політичних партій та серйозно його поранив. Нападника заарештували на 2 місяці.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігівській області представник політичної партії стріляв у чоловіка, який пошкодив агітаційний намет.

Додамо, за минулу добу правоохоронці відкрили майже 20 кримінальних проваджень за фактом перешкоджання виборчому процесу.

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