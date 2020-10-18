Под Львовом напали на кандидата в депутаты горсовета
В поселке Рудно (Львовская область) двое местных жителей напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета. Нападение произошло, когда кандидат проводил предвыборную агитацию.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
Нападавшие устроили драку и повредили автомобиль кандидата в депутаты. Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права.
Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 24 и 31 год. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на агитатора одной из политических партий и серьезно его ранил. Нападавшего арестовали на 2 месяца.
Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области представитель политической партии стрелял в мужчину, который повредил агитационную палатку.
Добавим, за минувшие сутки правоохранители открыли почти 20 уголовных производств по факту препятствования избирательному процессу.