ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Львовом напали на кандидата в депутаты горсовета

Новина українською → Рудно, Воскресенье 18 октября 2020 15:48
Под Львовом напали на кандидата в депутаты горсовета Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В поселке Рудно (Львовская область) двое местных жителей напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета. Нападение произошло, когда кандидат проводил предвыборную агитацию.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Нападавшие устроили драку и повредили автомобиль кандидата в депутаты. Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права.

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 24 и 31 год. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на агитатора одной из политических партий и серьезно его ранил. Нападавшего арестовали на 2 месяца.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области представитель политической партии стрелял в мужчину, который повредил агитационную палатку.

Добавим, за минувшие сутки правоохранители открыли почти 20 уголовных производств по факту препятствования избирательному процессу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 нападение кандидаты
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники