Под Львовом напали на кандидата в депутаты горсовета

В поселке Рудно (Львовская область) двое местных жителей напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета. Нападение произошло, когда кандидат проводил предвыборную агитацию.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Нападавшие устроили драку и повредили автомобиль кандидата в депутаты. Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права.

Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте 24 и 31 год. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на агитатора одной из политических партий и серьезно его ранил. Нападавшего арестовали на 2 месяца.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области представитель политической партии стрелял в мужчину, который повредил агитационную палатку.

Добавим, за минувшие сутки правоохранители открыли почти 20 уголовных производств по факту препятствования избирательному процессу.