В мери Києва зареєстрували ще чотирьох кандидатів
Фото: Київська міськрада (РБК-Україна)
Територіальна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів на посаду мера Києва. Таким чином, станом на 28 вересня на крісло мера претендують вже 17 кандидатів.
Відповідні постанови оприлюднила Київська міська виборча комісія.
Так, в якості кандидатів були зареєстровані:
- Віктор Петрук (від партії "Громадянський рух "Хвиля");
- Ігор Смешко ("Сила і честь");
- Максим Гольдарба (самовисуванець);
- Сергій Шахов ("Наш край").
Раніше кандидатами були зареєстровані:
- Микола Томенко ("Рідна країна");
- Сергій Гусовський ("За майбутнє");
- Юрій Левченко ("Народовладдя");
- Олександр Омельченко ("Єдність");
- Олександр Попов ("Опозиційна платформа - За життя");
- Діана Гранцева (самовисуванка);
- Сергій Притула ("Голос");
- Єгор Фірсов ("Екологічна альтернатива");
- Олексій Кучеренко ("Батьківщина");
- Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського");
- Михайло Поживанов ("Радикальна партія");
- Ірина Верещук ("Слуга народу");
- Віталій Кличко ("УДАР")
Нагадаємо, термін подання документів для реєстрації кандидатами на місцевих виборах завершився ще 24 вересня.
Також РБК-Україна писало, що Харківський тервиборчком зареєстрував Геннадія Кернеса і ще 14 кандидатів у мери Харкова.