ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В мэры Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов

Новина українською → Киев, Понедельник 28 сентября 2020 15:03
В мэры Киева зарегистрировали еще четверых кандидатов Фото: Киевский горсовет (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четверых кандидатов на должность мэра Киева. Таким образом, по состоянию на 28 сентября на кресло мэра претендуют уже 17 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.

Так, в качестве кандидатов были зарегистрированы:

  • Виктор Петрук (от партии "Гражданское движение "Хвиля");
  • Игорь Смешко ("Сила и честь");
  • Максим Гольдарба (самовыдвиженец);
  • Сергей Шахов ("Наш край").

Ранее кандидатами были зарегистрированы:

  • Николай Томенко ("Родная страна");
  • Сергей Гусовский ("За майбутнє");
  • Юрий Левченко ("Народовластие");
  • Александр Омельченко ("Единство");
  • Александр Попов ("Оппозиционная платформа - За життя");
  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Сергей Притула ("Голос");
  • Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");
  • Алексей Кучеренко ("Батькивщина");
  • Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");
  • Михаил Поживанов ("Радикальная партия");
  • Ирина Верещук ("Слуга народа");
  • Виталий Кличко ("УДАР").

Напомним, срок подачи документов для регистрации кандидатами на местных выборах завершился еще 24 сентября.

Также РБК-Украина писало, что Харьковский теризбирком зарегистрировал Геннадия Кернеса и еще 14 кандидатов в мэры Харькова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Киев Выборы в Киеве Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Конфликт Армении и Азербайджана: что сейчас происходит
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Конфликт Армении и Азербайджана: что сейчас происходит