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Місцеві вибори: Чернівецькій ОДА додатково виділили майже 3,6 млн гривень

Новость на русском → Чернівецька область, Вівторок 24 листопада 2020 13:01
Місцеві вибори: Чернівецькій ОДА додатково виділили майже 3,6 млн гривень Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

На повторне голосування на місцевих виборах Чернівецькій облдержадміністрації додатково виділили майже 3,6 млн гривень. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

У ході засідання комісія затвердила додатковий розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 29 листопада.

"Вказаним рішенням додатково кошти виділено Чернівецькій ОДА в сумі 3 млн 594 тис. 300 гривень", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в громадянській мережі ОПОРА розповіли, що найбільша кількість порушень на місцевих виборах 22 листопада було зафіксована в Дніпрі. Всього під час другого туру місцевих виборів надійшло 407 звернень про порушення виборчого процесу.

Як писало РБК-Україна, під час другого туру виборів мерів 11 міст України поліція зареєструвала 407 заяв та повідомлень про порушення, а після їх перевірки - відкрила 11 кримінальних справ.

Відзначимо, явка виборців на голосуванні 22 листопада на момент закінчення голосування склала 29,53%.

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