Місцеві вибори: Чернівецькій ОДА додатково виділили майже 3,6 млн гривень
На повторне голосування на місцевих виборах Чернівецькій облдержадміністрації додатково виділили майже 3,6 млн гривень. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
У ході засідання комісія затвердила додатковий розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування 29 листопада.
"Вказаним рішенням додатково кошти виділено Чернівецькій ОДА в сумі 3 млн 594 тис. 300 гривень", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в громадянській мережі ОПОРА розповіли, що найбільша кількість порушень на місцевих виборах 22 листопада було зафіксована в Дніпрі. Всього під час другого туру місцевих виборів надійшло 407 звернень про порушення виборчого процесу.
Як писало РБК-Україна, під час другого туру виборів мерів 11 міст України поліція зареєструвала 407 заяв та повідомлень про порушення, а після їх перевірки - відкрила 11 кримінальних справ.
Відзначимо, явка виборців на голосуванні 22 листопада на момент закінчення голосування склала 29,53%.