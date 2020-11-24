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Местные выборы: Черновицкой ОГА дополнительно выделили почти 3,6 млн гривен

Новина українською → Черновицкая область, Вторник 24 ноября 2020 13:01
Местные выборы: Черновицкой ОГА дополнительно выделили почти 3,6 млн гривен Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На повторное голосование на местных выборах Черновицкой облгосадминистрации дополнительно выделили почти 3,6 млн гривен. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В ходе заседания комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 29 ноября.

"Указанным решением дополнительно средства выделены Черновицкой ОГА в сумме 3 млн 594 тыс. 300 гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в гражданской сети ОПОРА рассказали, что наибольшее количество нарушений на местных выборах 22 ноября было зафиксировано в Днепре. Всего во время второго тура местных выборов поступило 407 обращений о нарушении избирательного процесса.

Как писало РБК-Украина, во время второго тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях, а после их проверки - открыла 11 уголовных дел.

Отметим, явка избирателей на голосовании 22 ноября на момент окончания голосования составила 29,53%.

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