Спостерігачі фіксують перші порушення другого туру місцевих виборів

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА почали фіксувати перші порушення під час проведення другого туру місцевих виборів. Зокрема, порушення фіксували на вранішніх засіданнях у Луцьку і Українці.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

Так, у Луцьку не допустили на ранкове засідання спостерігача з-за відсутності паперового оригіналу тесту на коронавірус. Спостерігач мав з собою електронну версію документа.

"В комісії вимагали саме паперовий оригінал з печаткою, тому порадили спостерігачеві роздрукувати його в лабораторії і повернутися. При цьому комісія не надала спостерігачеві документ, на основі якого вимагала довідку саме такого зразка", - повідомили в ОПОРІ.

Спостерігачі викликали на місце поліцію.

Ще на двох дільницях у Луцьку члени комісій №071044 і №071082 не вели протоколи ранкових засідань. На останній ділянці не оголошували ні кількості виборців, ні кількості бюлетенів.

Також два порушення спостерігачі зафіксували в Українці. Виборча комісія №320772 почала своє засідання передчасно. Спостерігачі відзначають, що о 7:05, коли повинно було почати засідання ДВК, члени комісії вже опечатали виборчі урни, а сейф з бюлетенями був відкритий. На дільниці №320767 член виборчкому передчасно заповнила виборчі бюлетені.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить другий тур місцевих виборів у семи містах.

Раніше РБК-Україна писало, що в Центрвиборчкомі заявили, що карантин вихідного дня не завадить проведенню другого туру виборів.