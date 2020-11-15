ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Наблюдатели фиксируют первые нарушения второго тура местных выборов

Новина українською → Украина, Воскресенье 15 ноября 2020 09:32
Наблюдатели фиксируют первые нарушения второго тура местных выборов Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов. В частности, нарушения фиксировали на утренних заседаниях в Луцке и Украинке.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

Так, в Луцке не допустили на утреннее заседание наблюдателя из-за отсутствия бумажного оригинала теста на коронавирус. Наблюдатель имел с собой электронную версию документа.

"В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца", - сообщили в ОПОРЕ.

Наблюдатели вызвали на место полицию.

Еще на двух участках в Луцке члены комиссий №071044 и №071082 не вели протоколы утренних заседаний. На последнем участке не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней.

Также два нарушения наблюдатели зафиксировали в Украинке. Избирательная комиссия №320772 начала свое заседание преждевременно. Наблюдатели отмечают, что в 7:05, когда должно было начать заседание УИК, члены комиссии уже опечатали избирательные урны, а сейф с бюллетенями был открыт. На участке №320767 член избиркома преждевременно заполнила избирательные бюллетени.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов в семи городах.

Ранее РБК-Украина писало, что в Центризбиркоме заявили, что карантин выходного дня не помешает проведению второго тура выборов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы нарушения ОПОРА
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Рейтинг кандидатов в Одессе
Рейтинг кандидатов в Одессе
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Как правильно проголосовать
Как правильно проголосовать
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все