Наблюдатели фиксируют первые нарушения второго тура местных выборов

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА начали фиксировать первые нарушения во время проведения второго тура местных выборов. В частности, нарушения фиксировали на утренних заседаниях в Луцке и Украинке.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

Так, в Луцке не допустили на утреннее заседание наблюдателя из-за отсутствия бумажного оригинала теста на коронавирус. Наблюдатель имел с собой электронную версию документа.

"В комиссии требовали именно бумажный оригинал с печатью, поэтому посоветовали наблюдателю распечатать его в лаборатории и вернуться. При этом комиссия не предоставила наблюдателю документ, на основе которого требовала справку именно такого образца", - сообщили в ОПОРЕ.

Наблюдатели вызвали на место полицию.

Еще на двух участках в Луцке члены комиссий №071044 и №071082 не вели протоколы утренних заседаний. На последнем участке не объявляли ни количества избирателей, ни количества бюллетеней.

Также два нарушения наблюдатели зафиксировали в Украинке. Избирательная комиссия №320772 начала свое заседание преждевременно. Наблюдатели отмечают, что в 7:05, когда должно было начать заседание УИК, члены комиссии уже опечатали избирательные урны, а сейф с бюллетенями был открыт. На участке №320767 член избиркома преждевременно заполнила избирательные бюллетени.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов в семи городах.

Ранее РБК-Украина писало, что в Центризбиркоме заявили, что карантин выходного дня не помешает проведению второго тура выборов.