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"Наш край" на виборах-2020 повторив своє перше місце 2015 року, - експерт

Новость на русском → Київ, Субота 31 жовтня 2020 17:22
"Наш край" на виборах-2020 повторив своє перше місце 2015 року, - експерт Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

"Наш край" на першому місці за результативністю серед непарламентських партій, фактично повторивши свій успіх на виборах 2015 року.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"На першому місці за результативністю серед непарламентських партій - "Наш край". Щонайменше 6 фракцій в обласних радах: Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській. У Луганській області, де облрада не обирається, партія набрала 30%, тобто впевнено пройшла б. Щодо інших регіонів дані ще уточнюються", - написав Корнійчук.

&quot;Наш край&quot; на виборах-2020 повторив своє перше місце 2015 року, - експерт

Експерт зазначив, що "Наш край" також проходить у велику кількість рад інших рівнів та отримує близько півсотні голів громад.

"Майже втричі відстала від "Нашого краю" інша партія, яка намагалася скопіювати його стратегію (зокрема, оголосивши себе "партією мерів") - "Пропозиція". Поки що в її активі три базових міста – Дніпро, Кропивницький та Миколаїв, а також міста поменше", - наголосив Корнійчук.

Він також звернув увагу, що "Наш край" також обійшов "Свободу", "Силу і честь", радикалів Ляшка та парламентську "Довіра".

"Парламентська партія "Голос", яка подолала п'ятивідсотковий бар'єр на останніх виборах та розгубилася після відходу лідера з Ради, виявилася нижче навіть цих партій. "Перемога Пальчевського" продемонструвала взагалі непристойний результат як для її бюджету, не пройшовши, за попередніми даними, ані у Київраду, ані у ради в областях та обласних центрах", - зазначив Корнійчук.

Загалом, написав Корнійчук, у виборах взяли участь 144 партії. Багато з них – це місцеві проекти, які обмежуються однією областю.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

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