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"Наш край" на выборах-2020 повторил свое первое место 2015 года, - эксперт

Новина українською → Киев, Суббота 31 октября 2020 17:22
"Наш край" на выборах-2020 повторил свое первое место 2015 года, - эксперт Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Наш край" на первом месте по результативности среди непарламентских партий, фактически повторив свой успех на выборах 2015 года.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"На первом месте по результативности среди непарламентских партий - "Наш край". Как минимум 6 фракций в областных советах: Житомирский, Киевский, Николаевский, Сумской, Херсонский и Черниговский. По Луганской области, где облсовет не избирается, партия набрала 30%, то есть уверенно прошла бы. По другим регионам данные еще уточняются", - написал Корнейчук.

&quot;Наш край&quot; на выборах-2020 повторил свое первое место 2015 года, - эксперт

Эксперт отметил, что "Наш край" также проходит в большое количество советов других уровней и получает около полусотни глав громад.

"Почти в три раза отстала от "Нашего края" другая партия, пытавшаяся скопировать его стратегию (в частности, объявив себя "партией мэров") - "Пропозиция". Пока в ее активе три базовых города - Днепр, Кропивницкий и Николаев, а также города поменьше", - добавил Корнейчук.

Он также обратил внимание, что "Наш край" обошел "Свободу", "Силу и честь", партию Ляшко и парламентскую "Довиру".

"Парламентская партия "Голос", преодолевшая пятипроцентный барьер на последних выборах и растерявшаяся после ухода лидера из Рады, оказалась ниже даже этих партий. "Перемога Пальчевского" показала вообще неприличный результат как для ее бюджета, не пройдя, по предварительным данным, ни в Киевсовет, ни в советы в областях и областных центрах", - отметил Корнейчук.

В целом, написал Корнейчук, в выборах приняли участие 144 партии. Многие из них - это местные проекты, ограничивающиеся одной областью.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

РБК-Украина писало, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

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