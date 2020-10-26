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"Наш край" повідомляє про перемогу у 45 громадах в 13 областях

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 15:10
"Наш край" повідомляє про перемогу у 45 громадах в 13 областях Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Представники партії "Наш край" перемагають у 45 громадах 13 областей України на виборах міських та селищних голів.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів, який здійснюють представники партії.

Зокрема, представники "Нашого краю" перемагають у :

  • Дніпропетровській області (Кам'янський район, м. Верхньодніпровськ - Геннадій Лебідь);
  • Донецькій області (Маріупольський район: Мангушська ОТГ - Володимир Карабєров);
  • Житомирській області (Житомирський район: м. Чуднів - Віталій Войтко, м. Миропіль - Світлана Власюк, Вільшанська ОТГ - Сергій Мельник; Коростенський район, м. Коростень - Володимир Москаленко, м. Малин - Олександр Ситайло, Словечанська ОТГ - Володимир Трикиша);
  • Запорізькій області (Пологівський район, Розівська ОТГ - Світлана Нестеренко);
  • Київській області (Бориспільський район, м. Бориспіль - Анатолій Федорчук; Обухівський район, м. Кагарлик - Олександр Панюта; Білоцерківський район, Тараща - Михайло Кривошея);
  • Кіровоградській області (Новоукраїнський район, Маловисківська ОТГ - Юрій Гульдас);
  • Луганській області (Сватівський район, Білокуракинська ОТГ - Сергій Сірик, Лозно-Олександрівська ОТГ - Євген Світличний; Сєвєродонецький район, м. Рубіжне - Сергій Хортів; Старобільський район, м. Біловодськ - Олег Мирошник, Шульгинська ОТГ - Наталія Петренко);
  • Миколаївській області (Баштанський район, м. Снігурівка - Інна Бойко; Первомайський район, Кривоозерська ОТГ - Павло Бузінський);
  • Одеській області (Білгород-Дністровський район, Саратська ОТГ - Вікторія Райчева, Лиманська ОТГ - Василь Резніченко; Роздільнянський район: Захарівська ОТГ - Олексій Осійчук);
  • Сумській області (м. Кролевець - Віктор Лехман, м. Путивль - Костянтин Гаврильчук, м. Ромни - Олег Стогній, м. Глухів- Надія Вайло, м. Шостка - Микола Нога, м. Дружба - Євген Харитонов, м. Середина-Буда - Олександр Ген, смт. Свеса - Сергій Киркач, смт. Ямпіль - Ольга Губар);
  • Херсонській області (Скадовський район, Мирненська ОТГ - Андрій Сучак);
  • Черкаській області (Черкаський район, Ротмістрівська ОТГ - Володимир Ховайба);
  • Чернігівській області (Чернігівський район: Козелецька ОТГ - Валентин Бригинець, м. Остер - Леонід Мисливець, Березнянська ОТГ - Володимир Павленко, Кіптівська ОТГ - Володимир Кучма; Корюківський район: Холминська ОТГ - Сергій Васильченко; Ніжинський район: м. Носів - Володимир Ігнатченко, м. Батурин - Леонід Душа, Комарівська ОТГ - Віктор Бондаренко, Макіївська ОТГ - Микола Бузина; Прилуцький район: Парафіївська ОТГ - Галина Петруша).

Наразі триває підрахунок голосів та захист результатів. Дані оновлюються.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія назвала остаточну явку виборців на місцевих виборах в Україні. Вона склала 36,88%.

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