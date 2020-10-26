"Наш край" сообщает о победе на выборах глав в 45 общинах в 13 областях
Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Представители партии "Наш край" побеждают в 45 общинах 13 областей Украины на выборах городских и поселковых голов.
Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, который осуществляют представители партии.
В частности, представители "Нашего края" побеждают в:
- Днепропетровской области (Каменский район, г. Верхнеднепровск - Геннадий Лебедь);
- Донецкой области (Мариупольский район: Мангушская ОТГ - Владимир Караберов);
- Житомирской области (Житомирский район: г. Чуднов - Виталий Войтко., г. Мирополь - Светлана Власюк, Ольшанская ОТГ - Сергей Мельник; Коростенский район, г. Коростень - Владимир Москаленко, г. Малин - Александр Ситайло, Словечанская ОТГ - Владимир Трикиша);
- Запорожской области (Пологовский район, Розовская ОТГ - Светлана Нестеренко);
- Киевской области (Бориспольский район, г. Борисполь Анатолий Федорчук; Обуховский район, г. Кагарлык - Александр Панюта; Белоцерковский район, Тараща - Михаил Кривошея);
- Кировоградской области (Новоукраинский район, Маловисковская ОТГ - Юрий Гульдас);
- Луганской области (Сватовский район, Белокуракинская ОТГ - Сергей Сирык, Лозно-Александровская ОТГ - Евгений Светличный; Северодонецкий район, г. Рубежное - Сергей Борзых; Старобельский район, г. Беловодск - Олег Мирошник, Шульгинська ОТГ - Наталья Петренко);
- Николаевской области (Баштанский район, г. Снигиревка - Инна Бойко; Первомайский район, Кривоозерська ОТГ - Павел Бузинский);
- в Одесской области (Белгород-Днестровский район, Саратская ОТГ - Виктория Райчева, Лиманская ОТГ - Василий Резниченко; Раздельнянский район: Захарьевская ОТГ - Алексей Осийчук);
- Сумской области (г. Кролевец - Виктор Лехман, г. Путивль - Константин Гаврильчук, г. Ромны - Олег Стогний, г. Глухов - Надежда Вайло, г. Шостка - Николай Нога, г. Дружба - Евгений Харитонов, г. Середина-Буда - Александр Ген, пгт. Свесса - Сергей Киркач, пгт. Ямполь - Ольга Губарь);
- Херсонской области (Скадовский район, Мирненская ОТГ - Андрей Сучак);
- Черкасской области (Черкасский район, Ротмистривская ОТГ - Владимир Ховайба);
- Черниговской области (Черниговский район: Козелецькая ОТГ - Валентин Бригинец, г. Остер - Леонид Охотник, Березнянская ОТГ - Владимир Павленко, Киптивская ОТГ - Владимир Кучма; Корюковский район: Холминская ОТГ - Сергей Васильченко; Нежинский район г. Носов - Владимир Игнатченко, г. Батурин - Леонид Душа, Комаровская ОТГ - Виктор Бондаренко, Макеевская ОТГ - Николай Бузина; Прилуцкий район: Парафиевская ОТГ - Галина Петруша).
В настоящее время продолжается подсчет голосов и защита результатов. Данные обновляются.
Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.