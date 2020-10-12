Замість "нових облич": експерти розповіли, яких політиків хочуть українці

Відповідно до вересневого опитування "Рейтингу", українці більше підтримують сильного місцевого лідера, ніж відомого національного. Українці хочуть досвідчених політиків більше, ніж "нових облич".

Про це йдеться в матеріалі "Попит на своїх: у кого більше шансів перемогти на місцевих виборах".

Українці хотіли перезавантажити владу, обравши Володимира Зеленського та "Слугу народу", вважає директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Але за рік вони побачили, що не все так добре з "новими обличчями", що з'являються інші скандали. Що ситуація в країні не є такою, яка розвивається в правильному напрямку. І оцінки стали скочуватися вниз", - говорить він.

Тепер ростуть рейтинги "досвідчених і перевірених", "професіоналів".

"Тобто запит з нових змістився - не скажу, що на старих - але на досвідчених. Цим і пояснюється потенційна перемога мерів у більшості облцентрів. На місцевих виборах голосують за стабільність: головне досвідчений - нехай навіть старий", - уточнив Антипович.

Нагадаємо, експерти пояснили популярність регіональних партій на місцевих виборах.