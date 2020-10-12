Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы

Согласно сентябрьскому опросу "Рейтинга", украинцы больше поддерживают сильного местного лидера, чем известного национального. Украинцы хотят опытных политиков больше, нежели "новых лиц".

Об этом говорится в материале "Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах".

Украинцы хотели перезагрузить власть, избрав Владимира Зеленского и "Слугу народа", считает директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Но за год они увидели, что не все так хорошо с "новыми лицами", что появляются другие скандалы. Что ситуация в стране не является такой, которая развивается в правильном направлении. И оценки стали скатываться вниз", - говорит он.

Тепер ростут рейтинги "опытных и проверенных", "профессионалов".

"То есть запрос из новых сместился - не скажу, что на старых - но на опытных. Этим и объясняется потенциальная победа мэров в большинстве облцентров. На местных выборах голосуют за стабильность: главное опытный - пускай даже старый", - уточнил Антипович.

Напомним, эксперты объяснили популярность региональных партий на местных выборах.