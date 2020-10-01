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В Одеській області депутати намагалися підкупити члена виборчкому

Новость на русском → Одеська область, Четвер 01 жовтня 2020 16:04
В Одеській області депутати намагалися підкупити члена виборчкому Фото: затримання депутата Подільської міськради на хабарі (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Депутат Подільської міськради намагався підкупити члена виборчої комісії. За гроші член виборчкому повинен був сприяти відмови в реєстрації конкуруючої партії.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Депутат міськради Подільска, який також є начальником одного з управлінь мерії за різні суми пропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від однієї з конкуруючих партій і просив забезпечити позитивне голосування що лобістських питань його партії.

Наголошується, що дії депутата міськради координував один з керівників Одеської облради, у якого є спільні бізнес-інтереси з діючим народним депутатом. Перемога на виборах в Подільську міськраду повинна була сприяти "розвитку" їх бізнесу.

Правоохоронні органи затримали чиновника мерії Подільська під час передачі частини хабара члену виборчкому.

Триває розслідування за ч.3 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або здійснене за змовою осіб).

Раніше повідомлялося, що за час виборчої кампанії Нацполіція відкрила 142 кримінальні справи.

Нагадаємо, на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати діючих мерів.

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