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В Одесской области депутаты пытались подкупить члена избиркома

Новина українською → Одесская область, Четверг 01 октября 2020 16:04
В Одесской области депутаты пытались подкупить члена избиркома Фото: задержание депутата Подольского горсовета на взятке (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Депутат Подольского горсовета пытался подкупить члена избирательной комиссии. За деньги член избиркома должен был способствовать отказу в регистрации конкурирующей партии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Депутат горсовета Подольска, являющийся также начальником одного из управлений горсовета за разные суммы предлагал члену городского избиркома не регистрировать кандидатов от одной из конкурирующих партий и просил обеспечить положительное голосование по лобистким вопросам его партии.

Отмечается, что действия депутата горсовета координировал один из руководителей Одесского облсовета, у которого есть общие бизнес-интересы с действующим народным депутатом. Победа на выборах в Подольский горсовет должна была поспособствовать "развитию" их бизнеса.

Правоохранительные органы задержали чиновника мэрии Подольска во время передачи части взятки члену избиркома.

Продолжается расследование по ч.3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, занимающему ответственное положение или осуществленное по сговору лиц).

Ранее сообщалось, что за время избирательной кампании Нацполиция открыла 142 уголовных дела.

Напомним, на местных выборах, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (31%) готовы поддержать действующих мэров.

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