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Жодна виборча дільниця не забезпечена дезінфекторами, - омбудсмен

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 жовтня 2020 13:47
Жодна виборча дільниця не забезпечена дезінфекторами, - омбудсмен Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що ні одна виборча дільниця не забезпечена дезінфекторами. Також на них немає приладів для проведення температурного скринінгу.

Про це вона розповіла під час брифінгу.

"На сьогодні жодна ділянка не забезпечена скринінгом і дезінфікуючими розчинами, щоб людина могла ними скористатися", - заявила омбудсмен.

При цьому раніше на ділянках запевнили, що в п'ятницю будуть забезпечені як приладами для температурного скринінгу, так і дезінфекторами.

Денісова зазначила, що в день виборів представники офісу омбудсмена будуть моніторити ситуацію на виборчих дільницях у частині дотримання епідеміологічних правил.

Нагадаємо, раніше омбудсмен заявила, що в Україні для осіб з інвалідністю доступний лише 1% виборчих дільниць. Офіс уповноваженого промоніторив архітектурну доступність 881 ділянки.

Як писало РБК-Україна, ЦВК закликала учасників виборчого процесу дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Комісія прийняла відповідну постанову.

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