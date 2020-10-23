ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ни один избирательный участок не обеспечен дезинфекторами, - омбудсмен

Новина українською → Украина, Пятница 23 октября 2020 13:47
Ни один избирательный участок не обеспечен дезинфекторами, - омбудсмен Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что ни один избирательный участок не обеспечен дезинфекторами. Также на них нет приборов для проведения температурного скрининга.

Об этом она рассказала в ходе брифинга.

"На сегодня ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться", - заявила омбудсмен.

При этом ранее на участках заверили, что в пятницу будут обеспечены как приборами для температурного скрининга, так и дезинфекторами.

Денисова отметила, что в день выборов представители офиса омбудсмена будут мониторить ситуацию на избирательных участках в части соблюдения эпидемиологических правил.

Напомним, ранее омбудсмен заявила, что в Украине для лиц с инвалидностью доступен лишь 1% избирательных участков. Офис уполномоченного промониторил архитектурную доступность 881 участка.

Как писало РБК-Украина, ЦИК призвал участников избирательного процесса придерживаться противоэпидемических требований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Комиссия приняла соответствующее постановление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 избирательный участок Денисова
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей "Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров