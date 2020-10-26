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Через пандемію коронавірусу на вибори не пішли 10% українців

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 жовтня 2020 00:34
Через пандемію коронавірусу на вибори не пішли 10% українців Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українці розповіли, чому вони не пішли цьогоріч на місцеві вибори, які відбулися в Україні 25 жовтня. Найпоширеніша причина пропуску голосування - стан здоров'я.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг".

За даними соцопитування, через стан здоров'я місцеві вибори пропустили 20% респондентів, а через пандемію коронавірусу не пішли на виборчі дільниці - 10%.

Також причинами пропуску цьогорічного голосування стали: проживання не за місцем прописки (19%), зайнятість у день виборів (15%), не визначилися з кандидатом (14%), незацікавленість виборами (12%).

Крім того, 4% респондентів проживали у населених пунктах, де місцеві вибори не проводилися та ще 4% відповіли, що були відсутні у списках виборців.

В опитуванні взяли учать 9947 респондентів, з них 1200 не голосували на виборах та були опитані методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Лише 8747 респондентів ходили на вибори, їх опитали на виході з дільниці.

Похибка опитування тих, хто не голосував, становить не більше 2,8%. Похибка опитування тих, хто голосував, становить не більше 1,4%.

Нагадаємо, за попереднім підрахунком Центральної виборчої комісії, явка на цьогорічних місцевих виборах становить менш ніж 40%.

Крім того, в Центрвиборчкомі розповіли, коли підрахують результати місцевих виборів в Україні.

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