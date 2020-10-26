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Из-за пандемии коронавируса на выборы не пошли 10% украинцев

Новина українською → Украина, Понедельник 26 октября 2020 00:34
Из-за пандемии коронавируса на выборы не пошли 10% украинцев Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцы рассказали, почему они не пошли в этом году на местные выборы, которые состоялись в Украине 25 октября. Самая распространенная причина пропуска голосования - состояние здоровья.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг".

По данным соцопроса, по состоянию здоровья местные выборы пропустили 20% респондентов, а из-за пандемии коронавируса не пошли на избирательные участки - 10%.

Также причинами пропуска нынешнего голосования стали: проживание не по месту прописки (19%), занятость в день выборов (15%), не определились с кандидатом (14%), незаинтересованность выборами (12%).

Кроме того, 4% респондентов проживали в населенных пунктах, где местные выборы не проводились и еще 4% ответили, что отсутствовали в списках избирателей.

В опросе приняли участие 9947 респондентов, из них 1200 не голосовали на выборах и были опрошены методом телефонного интервью с использованием компьютера. Только 8747 респондентов ходили на выборы, их опросили на выходе из участка.

Погрешность опроса тех, кто не голосовал, составляет не более 2,8%. Погрешность опроса голосовавших составляет не более 1,4%.

Напомним, по предварительному подсчету Центральной избирательной комиссии, явка на нынешних местных выборах составляет менее 40%.

Кроме того, в Центризбиркоме рассказали, когда подсчитают результаты местных выборов в Украине.

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