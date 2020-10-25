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Підрахунок голосів на місцевих виборах може надовго затягнутися, - КВУ

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 19:51
Підрахунок голосів на місцевих виборах може надовго затягнутися, - КВУ Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Процес підрахунку голосів на місцевих виборах може затягнутися надовго. Це може статися через складність виборчої боротьби і виборчої системи.

Про це заявив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель під час брифінгу.

При цьому він зазначив, що КВУ буде стежити за процесом підрахунку голосів.

"Власне, нас зараз чекає складний період дня голосування - це стан процесу підрахунку голосів, який може дуже затягнутися надовго з-за складності виборчої боротьби, складність виборчої системи і недосконалість виборчого законодавства", - заявив Кошель.

Нагадаємо, станом на 19:00, Національна поліція відкрила 68 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах.

Крім того, Комітет виборців України під час проведення моніторингу голосування на місцевих виборах зафіксував п'ять основних порушень, а головною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

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