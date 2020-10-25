Подсчет голосов на местных выборах может надолго затянуться, - КИУ

Процесс подсчета голосов на местных выборах может затянуться надолго. Это может произойти из-за сложности избирательной борьбы и избирательной системы.

Об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время брифинга.

При этом он отметил, что КИУ будет следить за процессом подсчета голосов.

"Собственно, нас сейчас ждет сложный период дня голосования - это состояние процесса подсчета голосов, который может очень надолго затянуться из-за сложности избирательной борьбы, сложность избирательной системы и несовершенство избирательного законодательства", - заявил Кошель.

Напомним, по состоянию на 19:00, Национальная полиция открыла 68 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах.

Кроме того, Комитет избирателей Украины во время мониторинга проведения голосования на местных выборах зафиксировал пять основных нарушений, а главной проблемой наблюдатели назвали несоблюдение санитарных мероприятий.