Результати виборів мерів у містах України

У рамках місцевих виборів 2020 в Україні 25 жовтня відбулося голосування за кандидатів у мери. До 6 листопада стануть відомі офіційні результати виборів. Однак ЦВК може призначити другий тур в містах від 75 тисяч жителів, якщо жоден з претендентів на посаду міського голови не отримає більше 50% голосів у першому турі.
Актуальні дані про результати голосування за кандидатів у мери Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та інших міст - на РБК-Україна.
За результатами екзит-полів студії Савіка Шустера, підсумки голосування за мерів по містах України виглядають наступним чином:
Київ
Віталій Кличко - 45,93%
Олександр Попов - 9,62%
Ірина Верещук - 8,53%
Олексій Кучеренко - 7,82%
Сергій Притула - 7,27%
Харків
Геннадій Кернес - 57,9%
Олександр Фельдман - 12,12%
Олексій Кучер - 11,98%
Олег Абрамічев - 6,23%
Ігор Черняк - 4,51%
Одеса
Геннадій Труханов - 34,4%
Микола Скорик - 17,93%
Олег Філімонов - 13,75%
Петро Обухов - 12,52%
Сергій Ківалов - 5,44%
Дніпро
Борис Філатов - 44,47%
Загід Краснов - 14,44%
Олександр Вілкул - 11,27%
Сергій Риженко - 10,6%
Сергій Нікітін - 8,81%
Маріуполь
Бойченко - 69,05%,
Клименко - 23,71%,
Муглі - 4,05%,
Башкірова - 2%,
Клюєв - 1,19%.
Черкаси
Анатолій Бондаренко - 32,66%
Віктор Євпак - 19,84%
Віталій Ільченко - 17,8%
Владислав Пустовар - 5,95%
Сергій Кудактін - 5,86%
Львів
Андрій Садовий - 41,12%
Олег Синютка - 27,38%
Руслан Кошулинський - 9,98%
Ярослав Рущишин - 5,62%
Ігор Васюник - 3,97%
Кривий Ріг
Юрій Вілкул - 42,8%
Дмитро Шевчик - 31,01%
Костянтин Павлов - 7,91%
Юрій Мілобог - 6,05%
Павло Сухоцький - 3,69%
Виборча кампанія до місцевих рад пройшла за новими правилами. Зокрема, зміни в законодавстві торкнулися організації процесу виборів глав населених пунктів.
На виборах 2020 передбачено проведення другого туру голосування за кандидатів в мери міст із населенням від 75 тисяч осіб.
Якщо жоден із кандидатів в мери 25 жовтня не набере абсолютної більшості голосів, через три тижні відбудеться другий тур. У нього вийдуть два претенденти з найбільшим рівнем підтримки виборців за результатами голосування на першому етапі. Раніше повторне голосування призначалося в населених пунктах від 90 тисяч жителів.
У містах до 75 тисяч жителів вибори мера пройдуть у один тур за мажоритарною системою відносної більшості.
На посаду мера в містах України зареєструвалося 2936 кандидатів.
Результати голосування виборча комісія оголосить після обробки протоколів в термін до 6 листопада. У разі необхідності проведення другого туру, він відбудеться 15 листопада.
За даними передвиборних рейтингів, в більшості міст високу підтримку виборців мають діючі мери, які прийняли рішення повторно балотуватися на посаду. Така ситуація спостерігається в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові.
Виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів на посаду мера Києва:
Віталій Кличко займає посаду столичного мера з 2014 року і має високі шанси перемогти на виборах 2020. Його підтримує 43,6% киян, але цього може бути недостатньо для перемоги в першому турі.
Друге місце передвиборчого рейтингу у кандидата від партії "Голос" шоумена і телеведучого Сергія Притули (9,8%). На третьому рядку - Ірина Верещук з 6,9% голосів.
Опитування Групи "Рейтинг" за 4-9 вересня серед 1200 жителів Києва.
Всього для участі у виборах мера Дніпра зареєстровано 17 кандидатів:
Лідером електоральних симпатій в Дніпрі є діючий градоначальник Борис Філатов. Друге і третє місце займають: екс-голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул та підприємець Загід Краснов.
Дослідження проведено Групою "Рейтинг" серед 1000 громадян в період 8-17 серпня.
У боротьбі за посаду міського голови у Львові беруть участь 17 осіб:
Андрій Садовий отримав найбільший рівень підтримки у Львові напередодні місцевих виборів - 38,1%. Садовий працює на посаді міського голови з 2006 року. Його основні конкуренти: кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський і нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка.
Опитування електоральних настроїв мешканців Львова проводилося Групою "Рейтинг" 3-12 липня серед 1200 респондентів.
Виборча комісія зареєструвала 23 кандидатів для участі у виборах мера Одеси:
Мер Одеси Геннадій Труханов з великим відривом зайняв лідируючу позицію в передвиборчому рейтингу. Його підтримало 50,1% одеситів. На другому місці з 10,6% голосів - депутат ВР IX скликання Микола Скорик, а третю сходинку посів актор Олег Філімонов (8,8%). Загальний рейтинг кандидатів в мери Одеси:
Опитування було проведено Групою "Рейтинг" 9-14 жовтня серед 1200 жителів Одеси.
У Харкові на посаду мера міста зареєстровано 15 кандидатів. Серед них Геннадій Кернес - градоначальник з 2010 року, Олексій Кучер - голова Харківської ОДА, нардеп Верховної Ради IX скликання Олександр Фельдман.
Минулі вибори мерів міст відбулися 5 років тому - 25 жовтня 2015 року. Другий тур був призначений на 15 листопада в 29 містах України.
На той момент законодавча норма передбачала необхідність проведення повторного голосування в населених пунктах від 90 тисяч жителів при відсутності абсолютної більшості голосів у одного з кандидатів в першому турі.
У Києві за перемогу в другому турі боролися чинний мер Віталій Кличко і Борислав Береза. Кличко набрав 64,1%, а його опонент 32,3%.
У Дніпрі до другого туру вийшли Борис Філатов від партії "УКРОП" і Олександр Вілкул від "Опозиційного блоку". Філатов отримав 52,32%, а Вілкул - 44,93% голосів.
Харків'яни обрали мера в першому турі голосування. Геннадій Кернес здобув перемогу з 65,8% голосів, а його найближчий конкурент в боротьбі за посаду міського голови Тарас Ситенко отримав тільки 12,3% підтримки.
У Одесі вибори мера в 2015 році також пройшли в один тур. Кандидат від партії "Довіряй справам" Геннадій Труханов отримав 51,3%, з великим відставанням друге місце зайняв Олександр Боровик від БПП.
Міський голова Львова Андрій Садовий ("Самопоміч") був переобраний на третій термін за результатами другого туру голосування. Його головним опонентом на виборах став Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"). У підсумку за Садового проголосувало 61,1% виборців, а за Кошулинського - 36,86%.