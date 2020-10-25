Результаты выборов мэров в городах Украины

В рамках местных выборов 2020 в Украине 25 октября состоялось голосование за кандидатов в мэры. До 6 ноября станут известны официальные результаты выборов. Однако ЦИК может назначить второй тур в городах от 75 тысяч жителей, если ни один из претендентов на пост городского головы не получит больше 50% голосов в первом туре.
Актуальные данные о результатах голосования за кандидатов в мэры Киева, Днепра, Харькова, Одессы и других городов - на РБК-Украина.
По результатам экзит-полов студии Савика Шустера, итоги голосования за мэров по городам Украины выглядят следующим образом:
Киев
Виталий Кличко – 45,93%
Александр Попов – 9,62%
Ирина Верещук – 8,53%
Алексей Кучеренко - 7,82%
Сергей Притула – 7,27%
Харьков
Геннадий Кернес – 57,9%
Александр Фельдман - 12,12%
Алексей Кучер - 11,98%
Олег Абрамичев - 6,23%
Игорь Черняк - 4,51%
Одесса
Геннадий Труханов - 34,4%
Николай Скорик - 17,93%
Олег Филимонов - 13,75%
Петр Обухов - 12,52%
Сергей Кивалов - 5,44%
Днепр
Борис Филатов - 44,47%
Загид Краснов - 14,44%
Александр Вилкул - 11,27%
Сергей Рыженко - 10,6%
Сергей Никитин - 8,81%
Мариуполь
Бойченко - 69,05%,
Клименко - 23,71%,
Мугла - 4,05%,
Башкирова - 2%,
Клюев - 1,19%.
Избирательная кампания в местные советы прошла по новым правилам. В частности, изменения в законодательстве коснулись организации процесса выборов глав населенных пунктов.
На выборах 2020 предусмотрено проведение второго тура голосования за кандидатов в мэры городов с населением от 75 тысяч человек.
Если ни один из кандидатов в мэры 25 октября не наберет абсолютного большинства голосов, спустя три недели состоится второй тур. В него выйдут два претендента с наибольшим уровнем поддержки избирателей по результатам голосования на первом этапе. Ранее повторное голосование назначалось в населенных пунктах от 90 тысяч жителей.
В городах до 75 тысяч жителей выборы мэра пройдут в один тур по мажоритарной системе относительного большинства.
На должность мэра в городах Украины зарегистрировалось 2936 кандидатов.
Результаты голосования избирательная комиссия объявит после обработки протоколов в срок до 6 ноября. В случае необходимости проведения второго тура, он состоится 15 ноября.
По данным предвыборных рейтингов, в большинстве городов высокую поддержку избирателей имеют действующие мэры, которые приняли решение повторно баллотироваться на должность. Такая ситуация наблюдается в Киеве, Днепре, Одессе, Львове.
Избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост мэра Киева:
Виталий Кличко занимает пост столичного мэра с 2014 года и имеет высокие шансы победить на выборах 2020. Его поддерживает 43,6% киевлян, но этого может быть недостаточно для победы в первом туре.
Второе место предвыборного рейтинга у кандидата от партии "Голос" шоумена и телеведущего Сергея Притулы (9,8%). На третьей строчке - Ирина Верещук с 6,9% голосов.
Опрос Группы "Рейтинг" за 4-9 сентября среди 1200 жителей Киева.
Всего для участия в выборах мэра Днепра зарегистрировано 17 кандидатов:
Лидером электоральных симпатий в Днепре является действующий градоначальник Борис Филатов. Второе и третье место занимают: экс-глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул и предприниматель Загид Краснов.
Исследование проведено Группой "Рейтинг" среди 1000 граждан в период 8-17 августа.
В борьбе за должность городского головы во Львове принимают участие 17 человек:
Андрей Садовый получил наибольший уровень поддержки во Львове накануне местных выборов - 38,1%. Садовый работает на должности городского головы с 2006 года. Его основные конкуренты: кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.
Опрос электоральных настроений жителей Львова проводился Группой "Рейтинг" 3-12 июля среди 1200 респондентов.
Избирательная комиссия зарегистрировала 23 кандидатов для участия в выборах мэра Одессы:
Мэр Одессы Геннадий Труханов с большим отрывом занял лидирующую позицию в предвыборном рейтинге. Его поддержало 50,1% одесситов. На втором месте с 10,6% голосов - депутат ВР IX созыва Николай Скорик, а третью строчку занял актер Олег Филимонов (8,8%). Общий рейтинг кандидатов в мэры Одессы:
Опрос был проведен Группой "Рейтинг" 9-14 октября среди 1200 жителей Одессы.
В Харькове на должность мэра города зарегистрировано 15 кандидатов. Среди них Геннадий Кернес - градоначальник с 2010 года, Алексей Кучер - председатель Харьковской ОГА, нардеп Верховной рады IX созыва Александр Фельдман.
Прошлые выборы мэров городов состоялись 5 лет назад - 25 октября 2015 года. Второй тур был назначен на 15 ноября в 29 городах Украины.
На тот момент законодательная норма предусматривала необходимость проведения повторного голосования в населенных пунктах от 90 тысяч жителей при отсутствии абсолютного большинства голосов у одного из кандидатов в первом туре.
В Киеве за победу во втором туре боролись действующий мэр Виталий Кличко и Борислав Береза. Кличко набрал 64,1%, а его оппонент 32,3%.
В Днепре во второй тур вышли Борис Филатов от партии "УКРОП" и Александр Вилкул от "Оппозиционного блока". Филатов получил 52,32%, а Вилкул - 44,93% голосов.
Харьковчане выбрали мэра в первом туре голосования. Геннадий Кернес одержал победу с 65,8% голосов, а его ближайший конкурент в борьбе за должность городского головы Тарас Ситенко получил только 12,3% поддержки.
Во Одессе выборы мэра в 2015 году также прошли в один тур. Кандидат от партии "Доверяй делам" Геннадий Труханов получил 51,3%, с большим отставанием второе место занял Александр Боровик от БПП.
Городской голова Львова Андрей Садовый ("Самопомич") был переизбран на третий срок по результатам второго тура голосования. Его главным оппонентом на выборах стал Руслан Кошулинский (ВО "Свобода"). В итоге за Садового проголосовало 61,1% избирателей, а за Кошулинского - 36,86%.