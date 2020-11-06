ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сьогодні представлять офіційні результати місцевих виборів в Києві

Новость на русском → Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 09:55
Сьогодні представлять офіційні результати місцевих виборів в Києві Фото: Київська міськрада (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 6 листопада, Київська територіальна виборча комісія оголосить офіційні результати голосування на місцевих виборах. Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Офіційні результати будуть представлені в 15:00.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з попередніми результатами на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко. При цьому офіційні цифри в ТВК досі не оприлюднили.

За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний глава міста Віталій Кличко отримав найбільше голосів.

Детальніше про те, які розклади будуть в Київській міськраді після місцевих виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Друзі по інтересам: хто буде керувати Києвом після виборів".

Також РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.

Відзначимо, офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Вибори у Києві
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня