Сьогодні представлять офіційні результати місцевих виборів в Києві

Сьогодні, 6 листопада, Київська територіальна виборча комісія оголосить офіційні результати голосування на місцевих виборах. Будуть оголошені результати виборів мера і депутатів міськради столиці.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Офіційні результати будуть представлені в 15:00.

Раніше РБК-Україна писало, що згідно з попередніми результатами на виборах мера Києва лідирує Віталій Кличко. При цьому офіційні цифри в ТВК досі не оприлюднили.

За даними екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера" чинний глава міста Віталій Кличко отримав найбільше голосів.

Детальніше про те, які розклади будуть в Київській міськраді після місцевих виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Друзі по інтересам: хто буде керувати Києвом після виборів".

Також РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.

Відзначимо, офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування.