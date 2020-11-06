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Сегодня представят официальные результаты местных выборов в Киеве

Новина українською → Киев, Пятница 06 ноября 2020 09:55
Сегодня представят официальные результаты местных выборов в Киеве Фото: Киевский горсовет (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 6 ноября, Киевская территориальная избирательная комиссия объявит официальные результаты голосования на местных выборах. Будут оглашены результаты выборов мэра и депутатов горсовета столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Официальные результаты будут представлены в 15:00.

Ранее РБК-Украина писало, что согласно предварительным результатам на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко. При этом официальные цифры в ТИК до сих не обнародовали.

По данным экзит-полла по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера" действующий глава города Виталий Кличко получил больше всех голосов.

Подробнее о том, какие расклады будут в Киевском горсовете после местных выборов читайте в материале РБК-Украина "Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов".

Также РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

Отметим, официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования.

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