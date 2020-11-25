Сенкевич офіційно залишився мером Миколаєва
Міська виборча комісія оголосила офіційні результати виборів мера Миколаєва. Офіційно головою міста залишається Олександр Сенкевич.
Про це повідомив депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко, опублікувавши у Facebook копію протоколу комісії.
За його опонента Владислава Чайку проголосували 9 806 тисяч виборців. За Сенкевича - 16 тисяч 49 виборців.
Фото: протокол (facebook.com/feodor.panchenko)
Нагадаємо, 22 листопада в Україні повторно голосували на виборах мерів у 11 містах. Зокрема, обирали мера Миколаєва.
Зазначимо, у другому турі виборів мера Рівного переміг кандидат від партії "Європейська солідарність" Олександр Третяк. Він набрав 50,24% голосів виборців.
Раніше повідомлялося, що у другому турі виборів у Черкасах перемогу здобув чинний мер міста Анатолій Бондаренко. Його підтримали 54,33% виборців.
Крім того, у другому турі виборів мера Ужгорода переміг діючий міський голова Богдан Андріїв. Він обійшов свого опонента майже на 1,5 тисячі голосів.