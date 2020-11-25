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Сенкевич официально остался мэром Николаева

Новина українською → Николаев, Среда 25 ноября 2020 14:16
Сенкевич официально остался мэром Николаева Фото: Александр Сенкевич (facebook com senkevich aleksandr1)
Автор: Анастасия Рокитна

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Официально главой города остается Александр Сенкевич.

Об этом сообщил депутат Николаевского городского совета Федор Панченко, опубликовав в Facebook копию протокола с комиссии.

За его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9 тысяч 806 избирателей. За Сенкевича - 16 тысяч 49 избирателей.

Сенкевич официально остался мэром Николаева

Фото: протокол (facebook.com/feodor.panchenko)

Напомним, 22 ноября в Украине повторно голосовали на выборах мэров в 11 городах. В частности, выбирали мэра Николаева.

Отметим, во втором туре выборов мэра Ровно победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что во втором туре выборов в Черкассах победу одержал действующий мэр города Анатолий Бондаренко. Его поддержали 54,33% избирателей.

Кроме того, во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий городской голова Богдан Андреев. Он обошел своего оппонента почти на 1,5 тысячи голосов.

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