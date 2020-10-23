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"Сітки" підкупу і 556 кримінальних справ: у МВС підбили підсумки виборчої кампанії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 10:04
"Сітки" підкупу і 556 кримінальних справ: у МВС підбили підсумки виборчої кампанії Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ підбило підсумки в зв'язку з завершенням виборчої кампанії. З початку кампанії правоохоронці відкрили 556 кримінальних справ, а також склали 1581 протокол про адміністративні порушення.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Всього в поліцію надійшло 7048 повідомлень пов'язаних з виборчим процесом. За словами глави МВС Арсена Авакова, за час передвиборчої кампанії було виявлено декілька "сіток" підкупу виборців.

Так, в Одесі за спробу організувати виборчу "сітку" затримали групу осіб, серед яких і глава виборчої комісії. Ще одну "сітку" виявили в Чернігівській області.

"Під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації правоохоронці виявили списки виборців за схемою "десятників" і 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад 5000 осіб", - повідомив Аваков.

&quot;Сітки&quot; підкупу і 556 кримінальних справ: у МВС підбили підсумки виборчої кампанії

Міністр закликав кандидатів і виборчі штаби не вдаватися до "брудних" схем в день голосування.

"МВС жорстко налаштована реагувати на порушення. На чергування виведено досить оперативних груп, в готовності знаходяться всі підрозділи - від авіації до вибухотехніків. Всього до забезпечення громадської безпеки та порядку під час місцевих виборів залучено майже 140 тисяч співробітників МВС", - додав Аваков.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві викрили "сітку" підкупу виборців.

Також повідомлялося, що в Кіровоградській області понад 200 особам незаконно змінили виборчу адресу.

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